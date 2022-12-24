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  • Карасев: «От гимна Лиги чемпионов наворачиваются слезы. Часто выключаю трансляцию из-за этого»

Карасев: «От гимна Лиги чемпионов наворачиваются слезы. Часто выключаю трансляцию из-за этого»

24 декабря 2022, 18:39
3

Бывший арбитр Лиги чемпионов Сергей Карасев сожалеет, что больше не работает на турнире.

«С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело. Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили. Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю», – сказал Карасев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Карасев Сергей
Комментарии (3)
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derrik2000
1671897517
Ещё один "страдалец", хоть и хороший специалист, как главный арбитр матчей. Понимаю, если бы от Гимна Союза Советских Социалистических Республик СЕЙЧАС, применительно к текущему моменту, у него слёзы наворачивались...
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jek718875
1671901531
В отличии от Карася,если у меня слёзы наварачиваются, я выключаю звук
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Иван Петров 1986
1671903042
Во сколько ты бабок потерял - от того слезы и наворачиваются.
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