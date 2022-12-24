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    Карасев: «От гимна Лиги чемпионов наворачиваются слезы. Часто выключаю трансляцию из-за этого»

    Бывший арбитр Лиги чемпионов Сергей Карасев сожалеет, что больше не работает на турнире.

    «С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело. Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили. Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю», – сказал Карасев.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3964

      Иван Петров 1986 12 минут назад

      Во сколько ты бабок потерял - от того слезы и наворачиваются.

      0
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      Рейтинг: +1757

      jek718875 38 минут назад

      В отличии от Карася,если у меня слёзы наварачиваются, я выключаю звук

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      Рейтинг: +20433

      derrik2000 1 час назад

      Ещё один "страдалец", хоть и хороший специалист, как главный арбитр матчей.

      Понимаю, если бы от Гимна Союза Советских Социалистических Республик СЕЙЧАС, применительно к текущему моменту, у него слёзы наворачивались...

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