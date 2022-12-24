Карасев: «От гимна Лиги чемпионов наворачиваются слезы. Часто выключаю трансляцию из-за этого»

Бывший арбитр Лиги чемпионов Сергей Карасев сожалеет, что больше не работает на турнире.

«С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело. Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили. Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю», – сказал Карасев.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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