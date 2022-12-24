Назван лучший российский комментатор ЧМ-2022

В эти минуты проходит торжественная церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта». Ее проводит Российская ассоциация спортивных комментаторов.
В частности, назван лучший российский комментатор чемпионата мира-2022. Им стал Дмитрий Шнякин с «Матч ТВ». Номинантами также были Роман Трушечкин и Михаил Меламед.
- Шнякин и Трушечкин комментировали ЧМ-2022 из Катара.
- Эта пара работала и на финале.
- Шнякин работает комментатором более 10 лет.
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Источник: телеграм-канал Василия Конова