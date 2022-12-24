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    Назван лучший российский комментатор ЧМ-2022

    В эти минуты проходит торжественная церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта». Ее проводит Российская ассоциация спортивных комментаторов.

    В частности, назван лучший российский комментатор чемпионата мира-2022. Им стал Дмитрий Шнякин с «Матч ТВ». Номинантами также были Роман Трушечкин и Михаил Меламед.

    • Шнякин и Трушечкин комментировали ЧМ-2022 из Катара.
    • Эта пара работала и на финале.
    • Шнякин работает комментатором более 10 лет.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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