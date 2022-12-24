Тен Хаг подтвердил продление контрактов с четырьмя игроками «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал новость, что клуб активировал опцию продления в контрактах четырех футболистов.

«Да, я могу это подтвердить. Мы счастливы, потому что команда двигается в правильном направлении. Эти игроки вносят огромный вклад», – сказал тен Хаг.

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https://www.championat.com/football/news-4938751-manchester-yunajted-prodlil-kontrakty-s-rashfordom-shou-dalo-i-fredom.html?utm_source=copypaste