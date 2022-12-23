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    Влут: «С Промесом в составе Нидерланды далеко бы забрались на ЧМ-2022»

    Нападающий «Урала» Рай Влут считает, что сборной Нидерландов не хватило на чемпионате мира полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    – Квинси помог бы Нидерландам пройти дальше четвертьфинала?

    – В своей нынешней форме Промес бы сделал многое для сборной. Безумно жаль, что ему не удалось сыграть на ЧМ в Катаре.

    Не мне говорить о решении ван Гаала, но с Квинси в составе наша сборная бы забралась далеко.

    • Нидерланды вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
    • Они уступили Аргентине в серии пенальти.
    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче.

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    Источник: Sport24

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