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    Карасев рассказал, как отреагировал на недопуск российских судей на ЧМ-2022

    Российский арбитр Сергей Карасeв рассказал, сожалеет ли он о том, что не поработал на ЧМ-2022.

    «Какая может быть грусть, что не поработал на чемпионате мира? Мы с февраля живeм немножко в вакууме. Я уже прекрасно понял, что вряд ли и свыкся с этой мыслью. Это жизнь, так получилось.

    Я себя не ставил на место судей чемпионата мира — я это не люблю. Либо я там, либо меня нет», — сказал Карасeв.

    • ЧМ-2022 в Катаре завершился 18 декабря.
    • Чемпионом мира стала Аргентина.

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    Источник: «Чемпионат»

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