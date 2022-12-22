Карасев рассказал, как отреагировал на недопуск российских судей на ЧМ-2022

Российский арбитр Сергей Карасeв рассказал, сожалеет ли он о том, что не поработал на ЧМ-2022.

«Какая может быть грусть, что не поработал на чемпионате мира? Мы с февраля живeм немножко в вакууме. Я уже прекрасно понял, что вряд ли и свыкся с этой мыслью. Это жизнь, так получилось.

Я себя не ставил на место судей чемпионата мира — я это не люблю. Либо я там, либо меня нет», — сказал Карасeв.

ЧМ-2022 в Катаре завершился 18 декабря.

Чемпионом мира стала Аргентина.

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