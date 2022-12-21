В пресс-службе Абрамовича отреагировали на новость о переезде бизнесмена в Стамбул и покупке турецкого клуба

Пресс-служба бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича отреагировала на информацию о желании бизнесмена переехать в Стамбул и купить турецкий футбольный клуб.

«Опубликованная информация не соответствует действительности. Г-н Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», – сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года.

В мае он продал клуб американцу Тодду Боли и его партнерам.

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