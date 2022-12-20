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  • Абрамович планирует поселиться в Стамбуле и купить турецкий клуб

Абрамович планирует поселиться в Стамбуле и купить турецкий клуб

20 декабря 2022, 16:58
3

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович собирается жить в Турции.

Российский бизнесмен планирует поселиться в Стамбуле и купить футбольный клуб.

Его состояние сейчас оценивается в 10,5 миллиарда евро.

  • Абрамович владел «Челси» с 2003 года.
  • В мае он продал клуб американцу Тодду Боли и его партнерам.

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Источник: Marca
Турция. Суперлига Абрамович Роман
Комментарии (3)
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За Московский ЦСКА
1671568063
А купить Российский клуб слабо? Или бабосы заморозят? Да уж. Олигархи типа российские. Кроме денег, нет ничего российского.
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MaxRnD
1672131740
Ага, айфоны эсэсовцам из Азова уже купил, предварительно вытащив их из плена и устроив на турецких курортах, а теперь можно подумать и о футбольном клубе. Всё о России ска беспокоится, не бережёт себя совсем
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