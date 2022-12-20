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    Абрамович планирует поселиться в Стамбуле и купить турецкий клуб

    Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович собирается жить в Турции.

    Российский бизнесмен планирует поселиться в Стамбуле и купить футбольный клуб.

    Его состояние сейчас оценивается в 10,5 миллиарда евро.

    • Абрамович владел «Челси» с 2003 года.
    • В мае он продал клуб американцу Тодду Боли и его партнерам.

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    https://www.championat.com/football/news-4934619-hurriyet-roman-abramovich-poselilsya-v-stambule-i-hochet-kupit-tureckuyu-komandu.html?utm_source=copypaste

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24878

      bset 21 минуту назад

      Он хотел бы жить в Лондоне. И с принцами играть в крикет. А он просто российский олигарх. И он в общем не бедный парень, но...

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