Сакки: «Теперь вся Аргентина у ног Месси. Я расплакался, когда он поднимал кубок мира»

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки оценил победу Аргентины на чемпионате мира-2022.
«В тот момент, когда Месси поднимал Кубок мира, я, не скрою, расплакался. В тот момент я подумал о всей карьере Лионеля, о всех его трофеях, а также о том, насколько долго он к этому шел.
Месси все время был в тени Диего Марадоны и постоянно должен был что-то доказывать. Тот факт, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую в 1986 году принес Марадона, угнетало Месси. Однако теперь у его ног вся Аргентина», – цитирует Сакки «РБ Спорт» со ссылкой на pianetamilan.it.
- Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
- В финале обыграна Франция.
- Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
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Источник: «РБ Спорт»