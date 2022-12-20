Шунин рассказал, как относится к игрокам, которые намеренно провоцируют соперника

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о поведении вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время серий пенальти на ЧМ-2022.

– Поведение Мартинеса перед исполнением пенальти допустимо, когда он намеренно выводит игроков из себя? Не видите ли здесь параллель между серией пенальти «Динамо» – «Спартак», когда Умяров провоцировал Фомина?

– Наверное, скоро никто и не вспомнит, как Мартинес вывел соперника из себя. Важно, чтобы ему это не мешало. Иногда бывает, что хочешь помешать сопернику, а вредишь себе: пропадает концентрация.

Нужно быть честным по отношению к себе, партнeрам, соперникам, а не переходить грань, не говорить гадости, как когда-то сказал Матерацци Зидану, и это превратилось в удар головой в грудь. Я за то, чтобы быть спокойным, подойти и уверенно отбить пенальти. А потом уже можно эмоционировать и танцевать, как это делал Мартинес.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.

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