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    Шунин рассказал, как относится к игрокам, которые намеренно провоцируют соперника

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о поведении вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса ов время серий пенальти на ЧМ-2022.

    – Поведение Мартинеса перед исполнением пенальти допустимо, когда он намеренно выводит игроков из себя? Не видите ли здесь параллель между серией пенальти «Динамо»«Спартак», когда Умяров провоцировал Фомина?

    – Наверное, скоро никто и не вспомнит, как Мартинес вывел соперника из себя. Важно, чтобы ему это не мешало. Иногда бывает, что хочешь помешать сопернику, а вредишь себе: пропадает концентрация.

    Нужно быть честным по отношению к себе, партнeрам, соперникам, а не переходить грань, не говорить гадости, как когда-то сказал Матерацци Зидану, и это превратилось в удар головой в грудь. Я за то, чтобы быть спокойным, подойти и уверенно отбить пенальти. А потом уже можно эмоционировать и танцевать, как это делал Мартинес.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.

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    Источник: Sport24

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    20.12.2022 23:59
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