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    Пиняев охарактеризовал финал ЧМ-2022

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2022.

    • Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.
    • Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.
    • До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

    «Финал Франция – Аргентина – лучший матч, что я видел в своей жизни.

    Я поклонник Месси – рад, что ему удалось победить на чемпионате мира и стать обладателем мирового чемпионата», – сказал Пиняев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18509

      Cleaner 35 минут назад

      Пиняев, в своей жизни ты еще практически ничего не видел. Тренируйся молча. Не должно быть у 18-летнего юниора такого словесного поноса, как у тебя...(

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