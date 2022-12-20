Пиняев охарактеризовал финал ЧМ-2022

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2022.
- Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.
- Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.
- До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.
«Финал Франция – Аргентина – лучший матч, что я видел в своей жизни.
Я поклонник Месси – рад, что ему удалось победить на чемпионате мира и стать обладателем мирового чемпионата», – сказал Пиняев.
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https://www.championat.com/football/news-4934549-pinyaev-final-chm-2022-luchshij-match-chto-videl-v-zhizni-rad-chto-messi-udalos-pobedit.html?utm_source=copypaste
Источник: «Чемпионат»