Во Франции назвали следующего капитана сборной в случае ухода Льориса

Стало известно, кто, вероятно, станет капитаном сборной Франции, если вратарь Уго Льорис завершит международную карьеру.
Капитанскую повязку уже в марте может получить нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
- Франция в воскресенье проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022.
- 24-летний Мбаппе выступает за сборную с 2017 года.
- Он забил 36 голов и сделал 23 ассиста в 66 матчах.
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Источник: твиттер Адриена Гренье