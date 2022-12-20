Во Франции назвали следующего капитана сборной в случае ухода Льориса

Стало известно, кто, вероятно, станет капитаном сборной Франции, если вратарь Уго Льорис завершит международную карьеру.

Капитанскую повязку уже в марте может получить нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Франция в воскресенье проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022.

24-летний Мбаппе выступает за сборную с 2017 года.

Он забил 36 голов и сделал 23 ассиста в 66 матчах.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно