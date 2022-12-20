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    Льорис не исключил, что завершит карьеру в сборной Франции

    Вратарь сборной Франции Уго Льорис не исключил, что завершит международную карьеру после поражения от Аргентины в финале ЧМ-2022.

    «Завершу ли я международную карьеру? Не хочу отвечать на этот вопрос. Мне нужно время, чтобы оценить перспективы. Посмотрим через несколько недель», – сказал Льорис.

    • Франция уступила Аргентине по пенальти.
    • Льорис установил рекорд по числу матчей на ЧМ среди вратарей – 20.

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    Источник: The Mirror

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