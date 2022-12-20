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    Баринов назвал главное разочарование ЧМ-2022

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал главную команду-разочарование ЧМ-2022.

    «Бразилия. Послушай, с такими игроками вылетать в четвертьфинале… Не знаю, мне это непонятно», – сказал Баринов.

    • Бразилия уступила в 1/4 финала Хорватии в серии пенальти.
    • В последний раз бразильцы выигрывали ЧМ в 2002 году.
    • Чемпионом мира-2022 стала сборная Аргентины.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1445

      Mariner 48 минут назад

      Ну да, я пожалуй соглашусь. Я ожидал финала Бразилия Франция, а вышло вон оно как! Я думаю мало кто на этом ЧМ ставил на Аргентину! В целом я всё равно рад! )))

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      Рейтинг: +5504

      TOMSON 54 минуты назад

      Не нашим про непонятно говорить.

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      Рейтинг: +835

      SLADE2019 1 час назад

      Тебе, Баринов и в самой сути игры много непонятного. Работай над собой.

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