Баринов назвал главное разочарование ЧМ-2022

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал главную команду-разочарование ЧМ-2022.
«Бразилия. Послушай, с такими игроками вылетать в четвертьфинале… Не знаю, мне это непонятно», – сказал Баринов.
- Бразилия уступила в 1/4 финала Хорватии в серии пенальти.
- В последний раз бразильцы выигрывали ЧМ в 2002 году.
- Чемпионом мира-2022 стала сборная Аргентины.
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Источник: «Матч ТВ»