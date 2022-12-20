Баринов назвал главное разочарование ЧМ-2022

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал главную команду-разочарование ЧМ-2022.

«Бразилия. Послушай, с такими игроками вылетать в четвертьфинале… Не знаю, мне это непонятно», – сказал Баринов.

Бразилия уступила в 1/4 финала Хорватии в серии пенальти.

В последний раз бразильцы выигрывали ЧМ в 2002 году.

Чемпионом мира-2022 стала сборная Аргентины.

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