«Катар явно перемудрил». Сорокина удивили два решения организаторов ЧМ-2022

Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался об организации ЧМ-2022 в Катаре.

«Два решения, которые мне непонятны, – это искусственное ограничение доступа людей в страну и отмена пива. В первом случае Катар явно перемудрил, указав, что для получения Hayya нужно иметь билет на матч и бронирование жилья. Это сразу отсекло большое количество болельщиков.

Пик прошeл после группового этапа: за тот период страну посетили 500 000 человек. 1,2 миллиона – едва ли возможно. Честно скажу, мои ожидания были гораздо скромнее, потому что въезд более 800 000 человек просто невозможен – есть ведь естественно ограничивающие факторы вроде размещения.

Здесь, например, нельзя ночевать на улице, поэтому, чтобы избежать подобного, страна ввела такое ограничение. Если говорить про Россию, то одних только иностранцев, которые купили билеты на матчи ЧМ, был миллион человек. А тех, кто приехал в страну без них, – кто ж их считал.

Во втором случае – это радикально, но на подобное решение пошло местное руководство. ФИФА официально заявила, что все решения принимаются совместно. Значит, ФИФА участвовала в этом решении», – сказал Сорокин.

Чемпионом мира-2022 стала Аргентина.

Турнир впервые прошел на Ближнем Востоке.

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