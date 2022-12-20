Глушаков назвал двух лучших футболистов ЧМ-2022

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков двух лучших игроков чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Сложно сказать, кто был лучшим игроком на чемпионате мира в Катаре. Назову двух: Месси и Мбаппе — два лучших игрока прошедшего мундиаля. Оба сыграли великолепно.

Мбаппе забил много мячей — его даже чуть-чуть жалко. Но Месси вместе с Аргентиной выиграл ЧМ-2022, поэтому поставлю его на первое место», — сказал Глушаков.

Аргентина победила Францию в финале по пенальти.

Месси был признан лучшим игроком турнира.

Мбаппе – лучший бомбардир с 8-ю мячами.

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