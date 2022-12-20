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    Глушаков назвал двух лучших футболистов ЧМ-2022

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков двух лучших игроков чемпионата мира-2022 в Катаре.

    «Сложно сказать, кто был лучшим игроком на чемпионате мира в Катаре. Назову двух: Месси и Мбаппе — два лучших игрока прошедшего мундиаля. Оба сыграли великолепно.

    Мбаппе забил много мячей — его даже чуть-чуть жалко. Но Месси вместе с Аргентиной выиграл ЧМ-2022, поэтому поставлю его на первое место», — сказал Глушаков.

    • Аргентина победила Францию в финале по пенальти.
    • Месси был признан лучшим игроком турнира.
    • Мбаппе – лучший бомбардир с 8-ю мячами.

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    Источник: «Чемпионат»

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