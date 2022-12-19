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    Уткин объяснил, почему Франция проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022

    Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, чего не хватило сборной Франции для победы на чемпионате мира-2022.

    • Французы уступили Аргентине в серии пенальти.
    • До этого команды сыграли вничью со счетом 3:3.

    «Безусловно, сборная Франции, не свались на неe гигантское количество травм... Вы уж меня извините, но я думаю, что она разорвала бы любого соперника на этом турнире, ну, может быть, кроме Бразилии.

    Если бы они все были: Погба, Бензема, Канте, может, кто-то ещe. Но этого не произошло», – заявил Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4156

      mutabor0992 44 минуты назад

      Эх Вася,Вася!Если б у бабки был буй,она была бы дедкой!гы гы

      0
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      Рейтинг: +11338

      alex1951 45 минут назад

      Васисуалий ,
      Если бы да кабы....
      Это не причина. Незаменимых нет. Тем более у топ-сборных ,у таких 2 равноценных состава... Ты же без бабок в магазин не пойдешь?Так и они ...чево имеем с тем и идем...
      остальное фантазии...

      1
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      Рейтинг: +447

      Болотоход 1 час назад

      Вася не пей больше.

      0
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      Рейтинг: +748

      justozavr 1 час назад

      Франция проиграла, потому что Аргентина выиграла

      2
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      Рейтинг: +5044

      ААМ 1 час назад

      Ну этот объяснять еще взялся. А если бы Де Мария играл в полную силу, а не 70 минут за чемпионат, то что бы было с Францией?

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