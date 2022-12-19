Уткин объяснил, почему Франция проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, чего не хватило сборной Франции для победы на чемпионате мира-2022.

Французы уступили Аргентине в серии пенальти.

До этого команды сыграли вничью со счетом 3:3.

«Безусловно, сборная Франции, не свались на неe гигантское количество травм... Вы уж меня извините, но я думаю, что она разорвала бы любого соперника на этом турнире, ну, может быть, кроме Бразилии.

Если бы они все были: Погба, Бензема, Канте, может, кто-то ещe. Но этого не произошло», – заявил Уткин.

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