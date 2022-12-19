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    Роналдо прокомментировал победу Месси на ЧМ-2022

    Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо отреагировал на чемпионство Аргентины.

    Он поздравил капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.

    «Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы вместе с людьми со всего мира болели за Месси в этом захватывающем финале.

    Прощание, достойное гения, который был не только лучшим на чемпионате мира, но и капитаном целой эпохи. Поздравляю, Месси!» – написал Роналдо в соцсетях.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: твиттер Роналдо

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17621

      paracetamol 1 час назад

      А меня порадовал Паредес. Классно воспитанник Зенита забил победный гол с пенальти!

      0
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      Рейтинг: +33

      welko 2 часа назад

      это не Криштиану сказал, не ведитесь)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18488

      Cleaner 2 часа назад

      Прощание? Роналду тут о чем то своем сказал. Ну а Месси еще поиграет!..)

      1
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      Рейтинг: +965

      партизан84 2 часа назад

      молодец

      0
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