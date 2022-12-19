Роналдо прокомментировал победу Месси на ЧМ-2022

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо отреагировал на чемпионство Аргентины.

Он поздравил капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.

«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы вместе с людьми со всего мира болели за Месси в этом захватывающем финале.

Прощание, достойное гения, который был не только лучшим на чемпионате мира, но и капитаном целой эпохи. Поздравляю, Месси!» – написал Роналдо в соцсетях.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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