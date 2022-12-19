Мбаппе в 23 года стал лучшим бомбардиром финалов чемпионата мира

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.
До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.
Теперь в активе нападающего «ПСЖ» четыре гола в финалах чемпионата мира. Это лучший результат в истории.
- Мбаппе также забил Хорватии (4:2) в финале ЧМ-2018.
- Сейчас ему 23 года.
- По 3 раза в финалах отличались Вава, Пеле, Джефф Херст и Зинедин Зидан.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Источник: «Бомбардир»