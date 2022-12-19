Мбаппе в 23 года стал лучшим бомбардиром финалов чемпионата мира

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.

До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

Теперь в активе нападающего «ПСЖ» четыре гола в финалах чемпионата мира. Это лучший результат в истории.

Мбаппе также забил Хорватии (4:2) в финале ЧМ-2018.

Сейчас ему 23 года.

По 3 раза в финалах отличались Вава, Пеле, Джефф Херст и Зинедин Зидан.

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