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    Мбаппе в 23 года стал лучшим бомбардиром финалов чемпионата мира

    Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.

    До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

    Теперь в активе нападающего «ПСЖ» четыре гола в финалах чемпионата мира. Это лучший результат в истории.

    • Мбаппе также забил Хорватии (4:2) в финале ЧМ-2018.
    • Сейчас ему 23 года.
    • По 3 раза в финалах отличались Вава, Пеле, Джефф Херст и Зинедин Зидан.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      Лев Львов 1 час назад

      Отличный игрок! Килиан, у тебя ВСЕ в переди!!! За Месии очень рад! Он ЗАСЛУЖИЛ!

      1
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      Рейтинг: +810

      SLADE2019 1 час назад

      Вряд ли он теперь сможет повторить Пеле по количеству побед на ЧМ. Жаль, конечно. Может он побьет рекорд Фонтена и то все остальные показатели, в том числе и этот, вторичные.

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