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    Месси – 1-й игрок в истории, признанный лучшим на 2 разных ЧМ

    Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию в серии пенальти.

    Лучшим игроком турнира признали капитана аргентинцев Лионеля Месси.

    Для 35-летнего нападающего это вторая такая награда. Первая была в 2014 году.

    Месси стал первым футболистом в истории, признанным лучшим на двух разных чемпионатах мира.

    • Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Статистика Месси на мундиале-2022: 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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    Источник: Squawka

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2658

      BlackMurder 1 час назад

      Ахаха в 2014 году, гетце похоронил Аргентину)

      0
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      Рейтинг: +410

      ursosan > BlackMurder 3 минуты назад

      Одно результативное действие в конце чемпионата, пусть даже ключевое, не делает его лучшем на всем промежутке турнира

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