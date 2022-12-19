Месси – 1-й игрок в истории, признанный лучшим на 2 разных ЧМ

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию в серии пенальти.
Лучшим игроком турнира признали капитана аргентинцев Лионеля Месси.
Для 35-летнего нападающего это вторая такая награда. Первая была в 2014 году.
Месси стал первым футболистом в истории, признанным лучшим на двух разных чемпионатах мира.
- Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
- Статистика Месси на мундиале-2022: 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.
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Источник: Squawka