Месси – 1-й игрок в истории, признанный лучшим на 2 разных ЧМ

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию в серии пенальти.

Лучшим игроком турнира признали капитана аргентинцев Лионеля Месси.

Для 35-летнего нападающего это вторая такая награда. Первая была в 2014 году.

Месси стал первым футболистом в истории, признанным лучшим на двух разных чемпионатах мира.

Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

Статистика Месси на мундиале-2022: 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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