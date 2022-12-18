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    «Безумно рад за своего любимого игрока». Алаев подвел итоги ЧМ-2022

    Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий в связи с окончанием чемпионата мира-2022. Турнир остался за Аргентиной.

    «Безумно рад за Лионеля Месси, моего любимого игрока, не раз дарившего радость миллионам людей на планете. Сегодня было невозможно болеть против Аргентины. Хотя Франция сделала всe, чтобы этот финал стал незабываемым. Сюжет, достойный кино, который закончился самым справедливым итогом из возможных.

    Отдельно хочу поздравить игроков, выступавших в России, с блестяще проведeнным турниром: хорватов Деяна Ловрена, Марио Пашалича, Николу Влашича и Марко Ливаю, членов тренерского штаба Хорватии Ведрана Чорлуку и Ивицу Олича – с бронзовыми наградами, аргентинца Леандро Паредеса – с победой в финале.

    Футбольные связи прочнее, чем могло показаться. Это доказывает и выступление за Камерун воспитанника «Локо» Гаэля Ондуа.

    Парни, мы помним вас и всегда ждeм обратно!» – сказал Алаев.

    • Аргентина взяла титул чемпионов мира впервые с 1986 года.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    18.12.2022 23:52
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