Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от просмотра финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Возможно, одна из лучших игр, которую я видел в своей жизни. Обычно финалы бывают пресными, но точно не этот. Это лучший финал чемпионата мира, который я видел. Я видел много финалов ЧМ, но Аргентина – Франция – лучший. Восторг!» – сказал Федун.

Аргентина и Франция сыграли вничью – 3:3.

В серии пенальти победили аргентинцы.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно