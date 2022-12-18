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    «Одна из лучших игр, которую я видел». Федун – о финале ЧМ-2022

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от просмотра финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    «Возможно, одна из лучших игр, которую я видел в своей жизни. Обычно финалы бывают пресными, но точно не этот. Это лучший финал чемпионата мира, который я видел. Я видел много финалов ЧМ, но Аргентина – Франция – лучший. Восторг!» – сказал Федун.

    • Аргентина и Франция сыграли вничью – 3:3.
    • В серии пенальти победили аргентинцы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2264

      serglider 17 минут назад

      Странно, что Федун, после финала ЧМ, включился раньше Заремы)))

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