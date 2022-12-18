Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от просмотра финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
«Возможно, одна из лучших игр, которую я видел в своей жизни. Обычно финалы бывают пресными, но точно не этот. Это лучший финал чемпионата мира, который я видел. Я видел много финалов ЧМ, но Аргентина – Франция – лучший. Восторг!» – сказал Федун.
- Аргентина и Франция сыграли вничью – 3:3.
- В серии пенальти победили аргентинцы.
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Источник: «Чемпионат»