Баженов: «Сердцем хочу, чтобы в финале победила Аргентина и Месси»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов пожелал победы в финале чемпионата мира-2022 сборной Аргентины. Она сыграет с Францией.

«Две команды, которые встретятся в финале, одинаково заслуживают выиграть чемпионат мира. Если спросить, кто фаворит, то я головой понимаю, что это Франция, но сердцем хочу, чтобы выиграла Аргентина. В первую очередь — Лионель Месси», — сказал Баженов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Франция может выиграть 2-й ЧМ подряд.

Аргентина не брала чемпионат мира с 1986 года.

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