«Не отпустим». «Наполи» отреагировал на интерес «Ньюкасла» к Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли дал понять, что клуб не намерен отпускать Хвичу Кварацхелию в «Ньюкасл».

Англичане готовы заплатить более 50 миллионов евро.

«Заинтересованность «Ньюкасла» в Хвиче? Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения», – сказал Джунтоли.

В сезоне Серии А у Хвичи 12 матчей, 6 голов, 5 ассистов.

В РПЛ игрок выступал за «Рубин» и «Локомотив».

«Ньюкасл» идет в АПЛ 3-м.

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