«Динамо» объявило о подписании Деда Мороза. Контракт – на 100 лет

«Динамо» сделало Деда Мороза «амбассадором добрых дел клуба». Москвичи объявили о заключении 100-летнего контракта.

«Болельщика с почти вековым стажем и наш клуб объединяет умение творить чудеса и радовать людей по всей стране, а также бело-голубые цвета.

Планируется, что Дедушка и футболисты будут взаимозаменять друг друга: в зимний период межсезонья трудится главный волшебник страны, а в остальные времена года – игроки.

Нашего звeздного новичка вы уже могли видеть на поле «ВТБ Арены» на недавнем матче с «Оренбургом», ну а силу его удара все оценили ещe в прошлом декабре, когда ему был доверен традиционный удар в гонг.

Нет сомнений, что после такого мощного трансфера Новый год у всех динамовских болельщиков пройдeт на все сто, ведь их ждeт ещe очень много подарков и сюрпризов от любимого клуба!» – говорится в пресс-релизе «Динамо».

«Мы долго вели переговоры с Дедом Морозом и в итоге пришли к общему соглашению. На наш взгляд, контракт на сто лет – оптимальный срок, который позволит нашему амбассадору добрых дел творить чудеса для болельщиков «Динамо» в течение ближайшего века!

Желаю Дедушке успехов и больших побед в его волшебных делах!» – прокомментировал «сделку» генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

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