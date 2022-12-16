Инфантино назвал чемпионат мира в Катаре лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ЧМ-2022, который проходит в Катаре.
«Это лучший чемпионат мира в истории. Турнир в Катаре посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей», – заявил Инфантино.
- В субботу Хорватия и Марокко сыграют в матче за третье место.
- В воскресенье Аргентина и Франция встретятся в финале турнира.
- В 2018 году чемпионат мира принимала Россия.
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Источник: «Спорт-Экспресс»