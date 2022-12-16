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Инфантино назвал чемпионат мира в Катаре лучшим в истории

16 декабря 2022, 13:59
14

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ЧМ-2022, который проходит в Катаре.

«Это лучший чемпионат мира в истории. Турнир в Катаре посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей», – заявил Инфантино.

  • В субботу Хорватия и Марокко сыграют в матче за третье место.
  • В воскресенье Аргентина и Франция встретятся в финале турнира.
  • В 2018 году чемпионат мира принимала Россия.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (14)
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Сержтир
1671188977
Никто меня не любит так как я, подумал Инфантино, поэтому естественно для него чемпионат в Катаре самый лучший.
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Skull_Boy
1671189108
ЧМ в Катара самый худший, если трибуны пустые откуда он лучший и билеты раздавали бесплатно на 2й тайм
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neim
1671190212
Помнится, в 2018 году, он то же самое про Россию говорил. Ну а как иначе ? Сам о своей работе ведь плохо не скажешь, не поймут (((
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Беспонтий
1671190572
когда катарские риалы стали вкуснеее русского рубля.. пошёл ты на хер **** ***
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Из Твери Леха
1671192386
унылый чемпионат без искры. а всё потому, что проходит зимой. летом сборные в более хороших кондициях находятся и показывают зрелищный футбол. да еще осадок от этих слитых матчей в 3-ем туре группового этапа.
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jek718875
1671195512
Посещаемость нам до одного места,по качеству игры, это худший ЧМ из последних пятнадцати
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wardadamor
1671197583
Жeна подаpила кaпли, что каpдинaльнo yлyчшили наш сe/kc, он стaл в pази дольше, cтoяк кpепче, ощущения яpче и пpиятнeе. А жeна cтала pазвpатной и готовoй на все и opгa3мы крyтые. Это новый мир в сe/kce, жалею лишь что pаньшe не попpобовали! Cоветyю попpобовать хоть pаз в жизни, жeна покyпалa здeсь --------- https://vo.la/adMv4i
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kvm
1671203947
не сказал бы -пропал бы в пустыне...
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Axe111
1671204753
))))))))))
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zigbert
1671211814
Другого высказывания от Инфантино трудно было ожидать.
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