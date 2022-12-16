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    Инфантино назвал чемпионат мира в Катаре лучшим в истории

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ЧМ-2022, который проходит в Катаре.

    «Это лучший чемпионат мира в истории. Турнир в Катаре посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей», – заявил Инфантино.

    • В субботу Хорватия и Марокко сыграют в матче за третье место.
    • В воскресенье Аргентина и Франция встретятся в финале турнира.
    • В 2018 году чемпионат мира принимала Россия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7130

      Из Твери Леха 7 минут назад

      унылый чемпионат без искры. а всё потому, что проходит зимой. летом сборные в более хороших кондициях находятся и показывают зрелищный футбол. да еще осадок от этих слитых матчей в 3-ем туре группового этапа.

      0
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      Рейтинг: +7683

      Беспонтий 37 минут назад

      когда катарские риалы стали вкуснеее русского рубля..
      пошёл ты на хер **** ***

      0
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      Рейтинг: +724

      borusse 41 минуту назад

      это был позор а не чемпионат

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      Рейтинг: +5210

      neim 43 минуты назад

      Помнится, в 2018 году, он то же самое про Россию говорил.
      Ну а как иначе ? Сам о своей работе ведь плохо не скажешь, не поймут (((

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      Рейтинг: +827

      Спартач80 48 минут назад

      Вы не правильно его поняли.ЧМ в Катаре стал лучшим в истории именно для него.Он оттуда миллионером уедет уже...

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      Рейтинг: +724

      borusse > Спартач80 42 минуты назад

      он не уедет, он там квартиру купил и семью перевёз. очень любит катар, чего поделать))

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      Рейтинг: +14064

      Skull_Boy 1 час назад

      ЧМ в Катара самый худший, если трибуны пустые откуда он лучший и билеты раздавали бесплатно на 2й тайм

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      Рейтинг: +1055

      Сержтир 1 час назад

      Никто меня не любит так как я, подумал Инфантино, поэтому естественно для него чемпионат в Катаре самый лучший.

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