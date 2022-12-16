Казанский назвал самое слабое звено в сборной Франции

Спортивный комментатор Денис Казанский считает, что капитан сборной Франции Уго Льорис может стать проблемой для команды.

– Самое слабое звено у французов?

– Мое мнение – Льорис.

– Ой. Разве он плохой вратарь?

– Нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью.

Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме».

Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов.

В финале ЧМ-2022 Франция встретится с Аргентиной.

Они разыграют трофей в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

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