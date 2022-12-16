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    Казанский назвал самое слабое звено в сборной Франции

    Спортивный комментатор Денис Казанский считает, что капитан сборной Франции Уго Льорис может стать проблемой для команды.

    – Самое слабое звено у французов?

    – Мое мнение – Льорис.

    – Ой. Разве он плохой вратарь?

    – Нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью.

    Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме».

    Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов.

    • В финале ЧМ-2022 Франция встретится с Аргентиной.
    • Они разыграют трофей в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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