Казанский назвал самое слабое звено в сборной Франции

Спортивный комментатор Денис Казанский считает, что капитан сборной Франции Уго Льорис может стать проблемой для команды.
– Самое слабое звено у французов?
– Мое мнение – Льорис.
– Ой. Разве он плохой вратарь?
– Нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью.
Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме».
Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов.
- В финале ЧМ-2022 Франция встретится с Аргентиной.
- Они разыграют трофей в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Спорт-Экспресс»