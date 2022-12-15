Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Селюк – о ЧМ-2022: «За Африкой – будущее!»

    Агент Дмитрий Селюк оценил выступление африканских сборных на чемпионате мира-2022.

    «Я перед чемпионатом мира сказал, что Бразилия не станет чемпионом мира, а африканские команды себя проявят.

    Африканский футбол с каждым годом будет все лучше и лучше показывать себя на мировой арене. Более того, со следующего чемпионата мира, будет 10 африканских команд. Это будет еще лучше и интереснее.

    Сегодня футбол – атлетичный, мощный. За Африкой – будущее!» – сказал Селюк.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы»
    Орлов раскритиковал Неймара: «А что эта звезда сделала для сборной Бразилии на ЧМ-2022?» 1
    Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
    Источник: Vprognoze

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7891

      FanatSerj 1 час назад

      Так если посмотреть на фото сборных европейский стран там не то что будующее, это давным-давно уже настоящее как бы не прошлое )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Slavan52 > FanatSerj 1 час назад

      В Европе уже белых надо оберегать. Скоро вымрут со своей трансгендерностью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12418

      Алексей З 2 часа назад

      Ну про это будущее вот уже лет 30 говорят, с Камеруна Непомнящего...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11