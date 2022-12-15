Агент Дмитрий Селюк оценил выступление африканских сборных на чемпионате мира-2022.

«Я перед чемпионатом мира сказал, что Бразилия не станет чемпионом мира, а африканские команды себя проявят.

Африканский футбол с каждым годом будет все лучше и лучше показывать себя на мировой арене. Более того, со следующего чемпионата мира, будет 10 африканских команд. Это будет еще лучше и интереснее.

Сегодня футбол – атлетичный, мощный. За Африкой – будущее!» – сказал Селюк.

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