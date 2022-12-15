Каррера назвал фаворита финала ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

«На мой взгляд, Франция – фаворит в финальном матче, у них более опытная команда.

Но я уверен, что Месси сделает все, чтобы завоевать Кубок мира. Возможно, аргентинцы смогут забрать этот трофей.

В любом случае будет очень интересно посмотреть на матч этих сборных в финале чемпионата мира», – сказал Каррера.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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