Каррера назвал фаворита финала ЧМ-2022

Перед началом ЧМ ещё можно было послушать мнение, когда выбирать приходилось из 6-7 сборных.
Осталось две. 50/50.
Кто кому нравится , тот и фаворит.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.
«На мой взгляд, Франция – фаворит в финальном матче, у них более опытная команда.
Но я уверен, что Месси сделает все, чтобы завоевать Кубок мира. Возможно, аргентинцы смогут забрать этот трофей.
В любом случае будет очень интересно посмотреть на матч этих сборных в финале чемпионата мира», – сказал Каррера.
- Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Начало – в 18:00 мск.
- В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).
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