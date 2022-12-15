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    Стали известны подробности приглашения Моуринью в сборную Португалии

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью все ближе к назначению в сборную Португалии.

    Скорее всего, это произойдет по окончании сезона-2022/23, то есть совмещения постов не будет.

    59-летнему специалисту предлагают контракт до завершения ЧМ-2026.

    Португальская федерация футбола, вероятно, назначит временного тренера после отставки Фернанду Сантуша.

    • Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
    • Португалия вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

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    Источник: Cabine Desportiva

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