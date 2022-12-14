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    Мостовой: «Ливакович точно не нарушал правила на Альваресе. Очень спорный пенальти»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод с пенальти в ворота сборной Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.

    «Пенальти, назначенный в ворота сборной Хорватии, очень сильно повлиял на всю игру. До этого момента обе команды играли на ничью, практически без моментов. Хорваты даже были лучше в плане контроля мяча, чем аргентинцы.

    Мне кажется, пенальти очень спорный, непонятно, почему арбитры не посмотрели VAR. Голкипер точно правила не нарушал. А второй гол Аргентины – череда детских ошибок. После этого стало понятно, что сборной Хорватии будет очень тяжело исправить положение», — сказал Мостовой.

    • Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
    • Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
    • Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
    • В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +365

      Ollegator 2 минуты назад

      Да уж, кудаж "спорнее"
      Человек, 188см ростом, ногу вытягивает вбок перед обегающим его нападающим и нападающего цепляет. Нет, конечно это не пенальти)))
      по мне - чистейший

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