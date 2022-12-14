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  • Мостовой: «Ливакович точно не нарушал правила на Альваресе. Очень спорный пенальти»

Мостовой: «Ливакович точно не нарушал правила на Альваресе. Очень спорный пенальти»

14 декабря 2022, 19:35
3

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод с пенальти в ворота сборной Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.

«Пенальти, назначенный в ворота сборной Хорватии, очень сильно повлиял на всю игру. До этого момента обе команды играли на ничью, практически без моментов. Хорваты даже были лучше в плане контроля мяча, чем аргентинцы.

Мне кажется, пенальти очень спорный, непонятно, почему арбитры не посмотрели VAR. Голкипер точно правила не нарушал. А второй гол Аргентины – череда детских ошибок. После этого стало понятно, что сборной Хорватии будет очень тяжело исправить положение», — сказал Мостовой.

  • Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
  • Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
  • Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
  • В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Хорватия Аргентина Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Ollegator
1671036026
Да уж, кудаж "спорнее" Человек, 188см ростом, ногу вытягивает вбок перед обегающим его нападающим и нападающего цепляет. Нет, конечно это не пенальти))) по мне - чистейший
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justozavr
1671038883
Мостовой в последнее время выглядит как типичная "баба Яга против". Сплошной протест. Как футболист был хорош, а после карьеры скатился в обычного "хейтера"
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nemolod
1671042668
Посмотреть бы на него когда ему бы так на всем ходу поставили ногу как шлагбаум-первый к арбитру помчался бы за пенальти! (Возможно вратарь не хотел идти в контакт с игроком,но он случился)
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