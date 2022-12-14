Мостовой: «Ливакович точно не нарушал правила на Альваресе. Очень спорный пенальти»

Да уж, кудаж "спорнее"
Человек, 188см ростом, ногу вытягивает вбок перед обегающим его нападающим и нападающего цепляет. Нет, конечно это не пенальти)))
по мне - чистейший
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод с пенальти в ворота сборной Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.
«Пенальти, назначенный в ворота сборной Хорватии, очень сильно повлиял на всю игру. До этого момента обе команды играли на ничью, практически без моментов. Хорваты даже были лучше в плане контроля мяча, чем аргентинцы.
Мне кажется, пенальти очень спорный, непонятно, почему арбитры не посмотрели VAR. Голкипер точно правила не нарушал. А второй гол Аргентины – череда детских ошибок. После этого стало понятно, что сборной Хорватии будет очень тяжело исправить положение», — сказал Мостовой.
- Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
- Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
- Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
- В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.
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