Президент Аргентины отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2022

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал победу национальной сборной своей страны над Хорватией в 1/2 финала чемпионата мира.

Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.

В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.

Матч состоится 18 декабря.

«Эти игроки, этот тренерский штаб и вся делегация проводят невероятный чемпионат мира, продвинув Аргентину на вершину.

Они показали, что путь к славе всегда лежит через командные усилия.

Жду воскресенья больше, чем когда-либо, и со всем энтузиазмом. Вперед Аргентина!», – написал Фернандес в соцсетях.

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