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    Президент Аргентины отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2022

    Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал победу национальной сборной своей страны над Хорватией в 1/2 финала чемпионата мира.

    • Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.
    • Матч состоится 18 декабря.

    «Эти игроки, этот тренерский штаб и вся делегация проводят невероятный чемпионат мира, продвинув Аргентину на вершину.

    Они показали, что путь к славе всегда лежит через командные усилия.

    Жду воскресенья больше, чем когда-либо, и со всем энтузиазмом. Вперед Аргентина!», – написал Фернандес в соцсетях.

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    Источник: твиттер Альберто Фернандеса

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