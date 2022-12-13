Агент: «Перковичу интересен переезд в Россию, но сейчас мы ведем переговоры с «Шахтером»

видимо переговоры с Шахтой на этом закончились....
Стипе Лапич, агент хорватского полузащитника «Истры 1961» Мауро Перковича, заявил о готовности его клиента к переходу в клуб из РПЛ.
«Мы ведем переговоры по Перковичу с «Шахтером», из России пока никто не обращался – возможно, скауты не ездили его просматривать. Но если бы поступило хорошее предложение из России, Мауро, конечно, принял бы его», – сказал агент.
- 19-летний Перкович – центральный защитник.
- Он выступает за молодежную сборную Хорватии до 21 года.
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