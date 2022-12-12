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    «Матч ТВ» будет транслировать Кубок португальской лиги

    «Матч ТВ» анонсировал показ игр Кубка португальской лиги.

    Ожидаются трансляции матчей, начиная со стадии 1/4 финала. Они пройдут уже на следующей неделе – с 19 по 22 декабря.

    «Коллектив «Матч ТВ» ежедневно проводит большую работу над наполнением наших каналов качественным спортивным контентом.

    Весной, как вы помните, чемпионат Португалии приостановил действие контракта, однако без лучших команд этой страны зрители не останутся: противостояние «Бенфики», «Спортинга», «Порту» – это высокий европейский футбольный уровень.

    На этом работа не останавливается, и мы надеемся, что в ближайшее время порадуем футбольных болельщиков и другими новостями», – сказал первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14051

      Skull_Boy 1 час назад

      Канал просто пробивает дно

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