Глава «Матч ТВ» отреагировал на отказ Книги Гиннеса фиксировать рекорд Журавеля

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение комментатора канала Тимура Журавеля.
- Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.
«Видимо, теперь рекорды зависят от обложки паспорта», – написал Тащин.
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Источник: телеграм-канал Александра Тащина