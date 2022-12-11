Глава «Матч ТВ» отреагировал на отказ Книги Гиннеса фиксировать рекорд Журавеля

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение комментатора канала Тимура Журавеля.

Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Видимо, теперь рекорды зависят от обложки паспорта», – написал Тащин.

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