«Это плохая новость». Журавель – об отказе Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на ЧМ-2022

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на чемпионате мира-2022.

Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Это, конечно, плохая новость, но не смертельная. Не будет записи в книге, но будут впечатления на всю жизнь. Ну и были видео, которые вы можете посмотреть. И будут ещe», – сказал Журавель.

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