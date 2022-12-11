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  • «Это плохая новость». Журавель – об отказе Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на ЧМ-2022

«Это плохая новость». Журавель – об отказе Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на ЧМ-2022

11 декабря 2022, 17:14
8

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на чемпионате мира-2022.

  • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Это, конечно, плохая новость, но не смертельная. Не будет записи в книге, но будут впечатления на всю жизнь. Ну и были видео, которые вы можете посмотреть. И будут ещe», – сказал Журавель.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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Эном айс
1670769936
Зато ,ты останешься навсегда в наших сердцах.. *** ** ***
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Александр52
1670770975
Матч ТВ любит бессмысленные затеи за госбюджет. Ну хоть как то примазаться хоть сбоку, хоть сзади к ЧМ 2022.
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SuperNils
1670771343
Ну и правильно. Что это за рекорд такой? Сидеть на жопе на стадионе за халявное бабло? Да это любой сможет.
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Бригадный
1670772833
Ну, шо це за рекорд? Вот, если бы ентот Журавель на каждом матче раздавил по бутылочке конъяку, да устроил массовую драку ... це был бы рекорд.
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Вомбат
1670788785
Он что, на полном серьезе просил зафиксировать такой рекорд? Или это хохма? У меня вот есть знакомый, который, приехав в Глазго, обошел все бары этого города за семь вечеров, выпив в каждом по кружке пива. Местные не верили, но это правда. Ему что, тоже надо было обратиться в Книгу рекордов?
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crf575757
1670822192
Пусть сначала снимет свои дурацкие наклейки!!! Ей богу,как пацан вел себя. Смешно!! А кто-то потом это г..... убирать должен!
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Snek
1670847539
А как он посещал матчи третьего тура? Они же параллельно шли.
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