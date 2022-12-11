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    «Это плохая новость». Журавель – об отказе Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на ЧМ-2022

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на чемпионате мира-2022.

    • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

    «Это, конечно, плохая новость, но не смертельная. Не будет записи в книге, но будут впечатления на всю жизнь. Ну и были видео, которые вы можете посмотреть. И будут ещe», – сказал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1027

      SuperNils 24 минуты назад

      Ну и правильно. Что это за рекорд такой? Сидеть на жопе на стадионе за халявное бабло? Да это любой сможет.

      2
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      Рейтинг: +1097

      Александр52 30 минут назад

      Матч ТВ любит бессмысленные затеи за госбюджет. Ну хоть как то примазаться хоть сбоку, хоть сзади к ЧМ 2022.

      1
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      Рейтинг: +1707

      Эном айс 47 минут назад

      Зато ,ты останешься навсегда в наших сердцах..
      *** ** ***

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