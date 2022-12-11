«Это плохая новость». Журавель – об отказе Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на ЧМ-2022

Ну и правильно. Что это за рекорд такой? Сидеть на жопе на стадионе за халявное бабло? Да это любой сможет.
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на чемпионате мира-2022.
- Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.
«Это, конечно, плохая новость, но не смертельная. Не будет записи в книге, но будут впечатления на всю жизнь. Ну и были видео, которые вы можете посмотреть. И будут ещe», – сказал Журавель.
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