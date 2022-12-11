Макрон прокомментировал выход сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на победу национальной сборной над Англией в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

«Браво, синие! Вся страна с вами: мы вместе доведeм дело до конца.

Марокканцы, мы приветствуем вашу историческую победу. До встречи в полуфинале!

«Три льва» в очередной раз доказали, что являются достойными противниками. Вперeд, синие!» – написал Макрон в соцсетях.

Франция обыграла Англию – 2:1.

Голы в активе Орельена Чуамени и Оливье Жиру. В обоих случаях ассистировал Антуан Гризманн.

Французы встретятся с Марокко 14 декабря в 22:00 мск.

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