Макрон прокомментировал выход сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на победу национальной сборной над Англией в четвертьфинале чемпионата мира-2022.
«Браво, синие! Вся страна с вами: мы вместе доведeм дело до конца.
Марокканцы, мы приветствуем вашу историческую победу. До встречи в полуфинале!
«Три льва» в очередной раз доказали, что являются достойными противниками. Вперeд, синие!» – написал Макрон в соцсетях.
- Франция обыграла Англию – 2:1.
- Голы в активе Орельена Чуамени и Оливье Жиру. В обоих случаях ассистировал Антуан Гризманн.
- Французы встретятся с Марокко 14 декабря в 22:00 мск.
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Источник: «Бомбардир»