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    Макрон прокомментировал выход сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022

    Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на победу национальной сборной над Англией в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

    «Браво, синие! Вся страна с вами: мы вместе доведeм дело до конца.

    Марокканцы, мы приветствуем вашу историческую победу. До встречи в полуфинале!

    «Три льва» в очередной раз доказали, что являются достойными противниками. Вперeд, синие!» – написал Макрон в соцсетях.

    • Франция обыграла Англию – 2:1.
    • Голы в активе Орельена Чуамени и Оливье Жиру. В обоих случаях ассистировал Антуан Гризманн.
    • Французы встретятся с Марокко 14 декабря в 22:00 мск.

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    Источник: «Бомбардир»

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