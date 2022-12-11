Мбаппе засмеялся после промаха Кейна с пенальти в матче Англия – Франция

Франция победила Англию со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.

В ходе игры англичане дважды пробивали пенальти в ворота французов: первый Гарри Кейн реализовал, а второй – нет.

Когда форвард «Тоттенхэма» ударил выше ворот с 11-метровой отметки, Килиан Мбаппе не сдержал смеха. Его реакция попала в трансляцию.

Франция в полуфинале ЧМ встретится с Марокко.

Матч состоится 14 декабря в 22:00 мск.

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