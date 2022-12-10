«Динамо» запустило женскую команду для Суперлиги

В системе «Динамо» появится основная женская команда. Она будет играть в Суперлиге – высшем российском дивизионе.

«Исторический год для женского футбольного «Динамо» продолжается. И в завершение этого необыкновенного сезона болельщиков бело-голубых ждeт ещe одна великолепная новость. Руководством футбольного клуба «Динамо» было принято решение о создании команды, которая планирует принять участие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женских команд. Дебютным для бело-голубых станет сезон-2023.

Состав новой команды пополнит значительная группа игроков, которая перейдeт из молодeжной команды, завоевавшей в этом сезоне серебряные медали Молодeжной лиги. С этими футболистками в ближайшее время планируется подписать контракты. Команда также будет укрепляться новичками из других клубов и легионерами из других стран», – сообщило «Динамо».

Сезон Суперлиги стартует весной.

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