Акинфеева хотят пригласить в прыжки в воду

Президент российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал о планах по празднованию 100-летия вида спорта в России. В нем может принять участие вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

— В следующем году российским прыжкам в воду исполняется 100 лет. Какие мероприятия будут к этому приурочены?

— Есть и особые планы. Мы со своей стороны уже написали сценарий художественного фильма про прыжки в воду, ведем с федеральным телеканалом переговоры про реалити-шоу.

Хочется, чтобы вся страна знала, что у прыжков в воду 100-летний юбилей. Что наш вид спорта успешен, и что у нас есть сильная молодежь, которая сможет достойно представлять страну на международных соревнованиях.

— Однажды на федеральном канале уже было шоу о прыжках в воду. Сейчас идея другая?

— Нам бы хотелось более спортивный формат. Не хотелось бы привлекать звезд шоу-бизнеса, а вот элитных спортсменов в проекте хотелось бы видеть. Например, это может быть Александр Овечкин или Игорь Акинфеев, Маргарита Мамун, другие именитые спортсмены. К каждой команде можно прикрепить наставника — Дмитрия Саутина, Глеба Гальперина. Они бы их обучали, как прыгать с разных снарядов. Это было бы интересно посмотреть. Если мы в следующем году такое шоу реализуем, это был бы интересный проект для нашего вида спорта.

36-летний Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Акинфеева 17 матчей, 18 пропущенных мячей.

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