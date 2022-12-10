Назван лучший игрок матча Нидерланды – Аргентина

ФИФА определила лучшего игрока матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти). Им стал капитан аргентинцев Лионель Месси.
У форварда гол, ассист и забитый послематчевый пенальти.
- Нидерланды 3-й раз проиграли в плей-офф ЧМ Аргентине.
- У Нидерландов дубль оформил вышедший на замену Вут Вегхорст.
- Аргентина в 1/2 финала встретится с Хорватией.
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Источник: твиттер сборной Аргентины