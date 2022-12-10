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    «Пришлось пострадать». Месси прокомментировал победу Аргентины над Нидерландами

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

    «Много радости, много счастья. Нам пришлось пострадать. Но мы справились, и это впечатляет.

    Аргентина вошла в четверку лучших сборных в мире, потому что показывает, что умеет играть каждый матч с одинаковым желанием и одинаковой интенсивностью», – сказал Месси.

    • В 1/2 финала Аргентина 13 декабря сыграет с Хорватией.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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