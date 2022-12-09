Вице-президент Европарламента арестована по подозрению в коррупции вокруг ЧМ-2022

Ева Кайли, вице-президент Европарламента, арестована в Бельгии по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022.

Кайли и других фигурантов уголовного дела подозревают в получении взяток от властей Катара. Они связаны с ЧМ-2022, пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на AFP.

Катар получил право проведения ЧМ-2022 в 2010 году.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

Турнир завершится 18 декабря.

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