8 из 9 последних игр Хорватии в плей-офф на Евро/ЧМ перешли в дополнительное время

Сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 победила в серии пенальти Бразилию.
Из своих девяти последних матчей в плей-офф Евро/ЧМ хорваты восемь переводили в дополнительное время.
- Хорватия в полуфинале встретится с Аргентиной или Нидерландами.
- Хорваты – финалисты последнего ЧМ-2018. Тот матч команда проиграла в основное время.
- На ЧМ-2022 Хорватия оба матча плей-офф выиграла в серии пенальти.
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Источник: «Бомбардир»