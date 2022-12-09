Карпин: «На ЧМ-2022 меня удивили 2 команды. Не ожидал от них такой игры»

Валера, ты же заявлял, что НЕ БУДЕШЬ смотреть игры ЧМ-2022. А смотришь. Неувязочка получается...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие участники чемпионата мира в Катаре стали для него открытием.
«Уже успел отдохнуть. По футболу абсолютно не соскучился. Да, чемпионат мира идет, чего-то смотрю. Собираюсь сегодня посмотреть Бразилия – Хорватия.
Меня удивили две команды – Франция и Англия. Не ожидал от них такой игры. Англия выглядела не лучшим образом в Лиге наций. И во Франции, по слухам, были проблемы в команде.
Тройка ЧМ? Бразилия, Франция, а третью не назову, много зависит от нюансов», – заявил Карпин.
- Бразилия и Хорватия сыграют сегодня в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Франция и Англия встретятся друг с другом в субботу в 22:00 мск.
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