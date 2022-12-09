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    Карпин: «На ЧМ-2022 меня удивили 2 команды. Не ожидал от них такой игры»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие участники чемпионата мира в Катаре стали для него открытием.

    «Уже успел отдохнуть. По футболу абсолютно не соскучился. Да, чемпионат мира идет, чего-то смотрю. Собираюсь сегодня посмотреть Бразилия – Хорватия.

    Меня удивили две команды – Франция и Англия. Не ожидал от них такой игры. Англия выглядела не лучшим образом в Лиге наций. И во Франции, по слухам, были проблемы в команде.

    Тройка ЧМ? Бразилия, Франция, а третью не назову, много зависит от нюансов», – заявил Карпин.

    • Бразилия и Хорватия сыграют сегодня в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Франция и Англия встретятся друг с другом в субботу в 22:00 мск.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18409

      Cleaner 7 минут назад

      Валера, ты же заявлял, что НЕ БУДЕШЬ смотреть игры ЧМ-2022. А смотришь. Неувязочка получается...

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