Карпин: «На ЧМ-2022 меня удивили 2 команды. Не ожидал от них такой игры»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие участники чемпионата мира в Катаре стали для него открытием.

«Уже успел отдохнуть. По футболу абсолютно не соскучился. Да, чемпионат мира идет, чего-то смотрю. Собираюсь сегодня посмотреть Бразилия – Хорватия.

Меня удивили две команды – Франция и Англия. Не ожидал от них такой игры. Англия выглядела не лучшим образом в Лиге наций. И во Франции, по слухам, были проблемы в команде.

Тройка ЧМ? Бразилия, Франция, а третью не назову, много зависит от нюансов», – заявил Карпин.

Бразилия и Хорватия сыграют сегодня в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция и Англия встретятся друг с другом в субботу в 22:00 мск.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира