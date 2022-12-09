Газзаев рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022.

«В полуфинал должны выйти следующие сборные: Аргентина, Бразилия, Франция и Португалия.

Если говорить о фаворитах, то расставил бы сборные в следующем порядке: Бразилия, Франция, Португалия и Аргентина. Но болею, чтобы Аргентина стала чемпионам мира. Потому что такой великий игрок, как Месси, заслуживает этого титула», — сказал Газзаев.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

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