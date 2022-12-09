Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газзаев рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022

    Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022.

    «В полуфинал должны выйти следующие сборные: Аргентина, Бразилия, Франция и Португалия.

    Если говорить о фаворитах, то расставил бы сборные в следующем порядке: Бразилия, Франция, Португалия и Аргентина. Но болею, чтобы Аргентина стала чемпионам мира. Потому что такой великий игрок, как Месси, заслуживает этого титула», — сказал Газзаев.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Непомнящий назвал лучшего игрока ЧМ-2022
    Защитник сборной Англии Уайт уехал с ЧМ-2022 из-за конфликта с помощником Саутгейта
    Энрике хочет вернуться в клубный футбол после увольнения из сборной Испании 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11