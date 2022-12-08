Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в РПЛ: «Советских футболистов знал весь мир»

Депутат Госдумы и экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в российском футболе.

«Советские футболисты в каждом матче боролись за престиж страны, а не за головокружительные цифры в контрактах — и был успех. Их имена знал весь мир.

Я хочу болеть и поддерживать российских спортсменов. В России нужно растить своих звезд футбола, а не покупать чужих. Повторяю, как и прежде, необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.

Что касается уровня РПЛ, то сейчас его вряд ли можно охарактеризовать как высокий. Терять, значит, нам решительно нечего, особенно в текущих условиях спортивной блокады. Нескольких лет будет достаточно, чтобы перспективные российские футболисты проявили себя, и тогда мы увидим совсем другой отечественный футбол», — сказал Терюшков/

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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