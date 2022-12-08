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  • Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в РПЛ: «Советских футболистов знал весь мир»

Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в РПЛ: «Советских футболистов знал весь мир»

8 декабря 2022, 17:32
17

Депутат Госдумы и экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в российском футболе.

«Советские футболисты в каждом матче боролись за престиж страны, а не за головокружительные цифры в контрактах — и был успех. Их имена знал весь мир.

Я хочу болеть и поддерживать российских спортсменов. В России нужно растить своих звезд футбола, а не покупать чужих. Повторяю, как и прежде, необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.

Что касается уровня РПЛ, то сейчас его вряд ли можно охарактеризовать как высокий. Терять, значит, нам решительно нечего, особенно в текущих условиях спортивной блокады. Нескольких лет будет достаточно, чтобы перспективные российские футболисты проявили себя, и тогда мы увидим совсем другой отечественный футбол», — сказал Терюшков/

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Терюшков Роман
Комментарии (17)
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GreyDM
1670513289
Предлагаю СМИ ввести лимит на Терюшкова, а лучше полностью отказаться от цитирования его высказываний.
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Sergh4
1670514122
Правильно, нужно запретить легионеров. Зачем они нужны? Всё равно в еврокубках наши клубы не играют.
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lordmrv
1670517187
Давно это выпердыша не было слышно. Не позволяет себя забыть.
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Krics
1670520657
С большим удовольствием отказался лучше от депутатов всех видов,пользы больше и для спорта и для народа,ихмо.
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Garrincha58
1670520802
всех депутатов в колхоз пусть поднимают с/х особенно таких как этот достал уже живёт за счёт народа но нет ему всё мало
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Garrincha58
1670521033
откуда этот депутат свалился нам на голову наверное из космоса он говорит про советских футболистов но иди учи матчасть львиная доля советских игроков были из Украины Грузии Армении и других республик из русских можно назвыать по пальцам пересчитать вот сейчас и получается у них футболисты на слуху а у нас кто Кокорин или Миранчук вечно подающий надежды
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Ziklop
1670522038
отказаться от депутатов, они самые ненужные в нашей стране ибо ничего не решают только расходы огромные.
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Бан
1670522465
Когда советских футболистов знал весь мир, таких как ты, даже крутить ****** хвосты не пускали...
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Непутриот
1670523654
Долбо...бу терешкову: Селюк: «Не нравятся легионеры – смотрите одних россиян с таджиками и узбеками. Не просто засыпаешь, а блюешь от такого футбола!»
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Oldtrafford83
1670562738
Я бы лучше от депутатов отказался
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