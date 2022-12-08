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    Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в РПЛ: «Советских футболистов знал весь мир»

    Депутат Госдумы и экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в российском футболе.

    «Советские футболисты в каждом матче боролись за престиж страны, а не за головокружительные цифры в контрактах — и был успех. Их имена знал весь мир.

    Я хочу болеть и поддерживать российских спортсменов. В России нужно растить своих звезд футбола, а не покупать чужих. Повторяю, как и прежде, необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.

    Что касается уровня РПЛ, то сейчас его вряд ли можно охарактеризовать как высокий. Терять, значит, нам решительно нечего, особенно в текущих условиях спортивной блокады. Нескольких лет будет достаточно, чтобы перспективные российские футболисты проявили себя, и тогда мы увидим совсем другой отечественный футбол», — сказал Терюшков/

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3610

      lordmrv 15 минут назад

      Давно это выпердыша не было слышно. Не позволяет себя забыть.

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      Рейтинг: +573

      Sergh4 1 час назад

      Правильно, нужно запретить легионеров. Зачем они нужны? Всё равно в еврокубках наши клубы не играют.

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      Рейтинг: +1364

      GreyDM 1 час назад

      Предлагаю СМИ ввести лимит на Терюшкова, а лучше полностью отказаться от цитирования его высказываний.

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      Рейтинг: +561

      egor tikhonov 2 часа назад

      один хер нет футбола в Европе у нас ,да и не скоро будет. дайте развиться нашим парням , перестаньте бабло варить на тройку лет. Мы потерпим ради этого...

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