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    Стало известно, кто прокомментирует матчи 1/4 финала ЧМ-2022

    «Матч ТВ» назначил комментаторов на матчи 1/4 финала ЧМ-2022.

    9 декабря

    18:00 Хорватия – Бразилия, Михаил Моссаковский

    22:00 Нидерланды – Аргентина, Дмитрий Шнякин

    10 декабря

    18:00 Марокко – Португалия, Станислав Минин

    22:00 Англия – Франция, Роман Трушечкин

    • На ЧМ-2022 осталось сыграть 8 матчей.
    • Турнир продлится до 18 декабря.
    • «Матч ТВ» эксклюзивно показывает в России чемпионат мира.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17274

      Garrincha58 20 минут назад

      хорошо что нет Генича и Неценко два самых беспотновых комментатора игру не комментируют бла бла бла но только не о матче думают что самые умные и мы якобы не в курсе всего что происходит в футболе

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