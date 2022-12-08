Стало известно, кто прокомментирует матчи 1/4 финала ЧМ-2022

«Матч ТВ» назначил комментаторов на матчи 1/4 финала ЧМ-2022.
9 декабря
18:00 Хорватия – Бразилия, Михаил Моссаковский
22:00 Нидерланды – Аргентина, Дмитрий Шнякин
10 декабря
18:00 Марокко – Португалия, Станислав Минин
22:00 Англия – Франция, Роман Трушечкин
- На ЧМ-2022 осталось сыграть 8 матчей.
- Турнир продлится до 18 декабря.
- «Матч ТВ» эксклюзивно показывает в России чемпионат мира.
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Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина