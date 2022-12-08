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    Черчесов прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов

    — Вопрос не имеет прямого отношения к текущему чемпионату мира, но может касаться следующего. Я о возможности перехода России в Азиатскую конфедерацию. Ваше мнение на этот счет?

    — Я не настолько глубоко погружен в тему, чтобы выступить экспертом. Убежден только, что решение должно быть тщательно взвешенным.

    Да, момент сейчас неприятный — футбол не терпит длительных пауз, без официальных матчей теряется мотивационный момент. Однако я никогда не был сторонником резких движений. В Европе нам гораздо привычнее.

    Надо понимать, что если перейдем в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями. И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры?

    В общем, повторюсь, надо получить ответы на вопросы, а потом все тщательно взвесить.

    • Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17274

      Garrincha58 21 минуту назад

      да пусть хоть в Африку начхать

      0
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      Рейтинг: +16545

      NewLife 24 минуты назад

      Как бы эту желтушную прессу перевести в Азию, тогда может быть меньше херни будут писать и брать глупые интервью.

      0
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      Рейтинг: +11280

      alex1951 57 минут назад

      Чабан.....ты азиат?
      А ежель нет,то чего пар пускаешь?
      Или Азия - это на Марсе или все таки в ФИФА входит?

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      Рейтинг: +423

      ssspartak 1 час назад

      Поправьте в тексте "Россия сейчас незаконно отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА"

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