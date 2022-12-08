Черчесов прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов

— Вопрос не имеет прямого отношения к текущему чемпионату мира, но может касаться следующего. Я о возможности перехода России в Азиатскую конфедерацию. Ваше мнение на этот счет?

— Я не настолько глубоко погружен в тему, чтобы выступить экспертом. Убежден только, что решение должно быть тщательно взвешенным.

Да, момент сейчас неприятный — футбол не терпит длительных пауз, без официальных матчей теряется мотивационный момент. Однако я никогда не был сторонником резких движений. В Европе нам гораздо привычнее.

Надо понимать, что если перейдем в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями. И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры?

В общем, повторюсь, надо получить ответы на вопросы, а потом все тщательно взвесить.

Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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