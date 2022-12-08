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    Ибрагимович: «Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассчитывает на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

    «Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси», – сказал 41-летний швед.

    • Аргентинцы уже дошли до 1/4 финала ЧМ-2022, где сыграют с Нидерландами.
    • Матч состоится в пятницу, 9 декабря, в 22:00 мск.
    • Ибрагимович и Месси вместе выступали за «Барселону» в сезоне-2009/10.

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    Источник: TyC Sports

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