Ибрагимович: «Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассчитывает на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси», – сказал 41-летний швед.
- Аргентинцы уже дошли до 1/4 финала ЧМ-2022, где сыграют с Нидерландами.
- Матч состоится в пятницу, 9 декабря, в 22:00 мск.
- Ибрагимович и Месси вместе выступали за «Барселону» в сезоне-2009/10.
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