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  • «Экс-тренеры и игроки сидят в студиях и говорят о том, чего не знают». Онопко – о критике сборной России

«Экс-тренеры и игроки сидят в студиях и говорят о том, чего не знают». Онопко – о критике сборной России

8 декабря 2022, 01:07
7

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал критику в адрес команды.

«Слушайте, сборная в свое время Андорру и Лихтенштейн еле-еле побеждала. Бывшие тренеры, футболисты сидят в студиях и говорят о том, чего не знают. Они не находятся внутри сборной.

Они говорят, что у футболистов не горят глаза. Как они это видят по телевизору? Они не знают требований, установок, да и вообще они не знают ничего, что происходит в сборной. Как при этом можно что-то рассказывать?» – сказал Онопко.

  • В ноябре Россия сыграла товарищеские матчи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Ближайшая игра намечена на март.
  • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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eugen-han
1670473236
Например я сразу же сказал о том, что наши достойно и хорошо сыграли с азиатами, если не сказать, что отлично! На действующем ЧМ сыграли бы не хуже, чем четыре года назад, а может даже лучше, потому что состав сборной скажем так стал лучше и надёжнее по своей стабильности в игре.
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ААМ
1670476606
Прав Онопко на 100%.
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yorgenbarenz
1670479003
Жаль,эта сборная не попала на ЧМ.Мы же ничего не знаем и не видим даже бельмы игроков.
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ARSteven89
1670479117
Жму руку Виктору Савельичу! Поэтому и не смотрю бесполезный трёп недоэкспертов в студиях. А самая большая дичь, когда комментаторы выступают в роли экспертов, это же просто роспись в том, что главный спортивный канал не может привлечь и пригласить настоящих интересных специалистов.
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Иван Петров 1986
1670481688
Так они еще за это и деньги получают. Что ж не поболтать.
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crf575757
1670483388
Особенно стараются обгадить сборную такие бездари как Мостовой, "Буланов", генич, черданцев. короче все лохи конченые
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crf575757
1670483697
А Радимов то как распетушился.критикуя сборную! Сам полный ноль как тренер, а туда же лезет!
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