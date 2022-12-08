«Экс-тренеры и игроки сидят в студиях и говорят о том, чего не знают». Онопко – о критике сборной России

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал критику в адрес команды.

«Слушайте, сборная в свое время Андорру и Лихтенштейн еле-еле побеждала. Бывшие тренеры, футболисты сидят в студиях и говорят о том, чего не знают. Они не находятся внутри сборной.

Они говорят, что у футболистов не горят глаза. Как они это видят по телевизору? Они не знают требований, установок, да и вообще они не знают ничего, что происходит в сборной. Как при этом можно что-то рассказывать?» – сказал Онопко.

В ноябре Россия сыграла товарищеские матчи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Ближайшая игра намечена на март.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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